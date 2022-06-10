Akşener'den "Kötü Günler Bizi Bekliyor" Diyen Gençlere: "Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı" - Son Dakika
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Akşener'den "Kötü Günler Bizi Bekliyor" Diyen Gençlere: "Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı"

10.06.2022 19:03

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da buluştuğu gençlerden birisinin “Kötü günler de geride daha kötü günler bizi bekliyor” demesi üzerine, “Bence az kaldı. Düzelmesine az kaldı” karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da buluştuğu gençlerden birisinin "Kötü günler de geride daha kötü günler bizi bekliyor" demesi üzerine, "Bence az kaldı. Düzelmesine az kaldı" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'da çekilen "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının 7. bölümünden kısa bir video klip yayınladı.

Bir salonda gençlerle birlikte oturan Akşener'e gençler sorunlarını anlattı. Videoda, gençlerle Akşener arasında geçen şu cümlelere yer verildi:

Genç: Oyunlarımızı ve fikirlerimizi korkmadan, sansürlenmeden, yayınlayabilmemiz, oynayabilmemiz gibi bir hayalim var. İmkanım olursa ben de gitmeyi düşünen kesimdenim maalesef.

Genç: Sadece para kazanmak için ben mutlu olduğum bir yerden niye kopayım.

Genç: Ama dönecek memleketimizin olması güven veriyor.

Genç: Bir sıkıntı olduğunda direk bankacı ertesi gün işine devam edebilirken bir müzisyen devam edemiyor. Bu toprakların kötü bir olay bile olmuş olsa okunan bozlakları, barakları, yakılan ağıtları var.

Genç: Müzik, sanat bir ulusun sesidir aslında. Bunları ihmal etmemek gerekir.

Genç: Ben size şunu soracağım. Hiç edindiğimiz bir başarı duydunuz mu? Ben Avrupa birincisi seçildim ama hiçbir yerde duyulmadı.

Meral Akşener: Vay be…

Genç: Ben rekabetimi verdim, ama dediğiniz gibi duyulmadı.

Genç: Sistem beni öyle bir geriye attı ki. Zaten Türkiye'de kadınım.

Meral Akşener: Ama yüzün o kadar ağlamakla gülmek arasında gidip geliyor ki.

Genç: Hayat yordu bizi

Genç: Yalnız olmadığımı hissetmek de iyi geldi aslında. Hepinizim acı çektiğini bilmek.

Meral Akşener: Sen ayakkabısız koşarken, bugünün Türkiye'sinde parkura girmeden yarış kazanan var.

Genç: Gerçekten konuşursam çok ağır konuşabilirim.

Genç: Bir enkazı alacaksınız siz.

Meral Akşener: Biliyorum. Ödenmesi gerekiyor. Çünkü biz size, bana verilen o fırsatların hiçbirini bırakamadık.

Genç: Kötü günler de geride daha kötü günler bizi bekliyor.

Meral Akşener: Bence az kaldı. Düzelmesine az kaldı."

Akşener'den Kötü Günler Bizi Bekliyor Diyen Gençlere: Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı
Akşener'den Kötü Günler Bizi Bekliyor Diyen Gençlere: Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı
Akşener'den Kötü Günler Bizi Bekliyor Diyen Gençlere: Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı
Akşener'den Kötü Günler Bizi Bekliyor Diyen Gençlere: Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den 'Kötü Günler Bizi Bekliyor' Diyen Gençlere: 'Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den "Kötü Günler Bizi Bekliyor" Diyen Gençlere: "Bence Az Kaldı. Düzelmesine Az Kaldı" - Son Dakika
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