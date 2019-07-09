Akşener'den MHP'ye Terörle aranıza mesafe koyun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'Teröristin mektubuna güzelleme yapılmaz, terörist mektubuna pul olunmaz' dedik. İki yerden ses geldi; biri MHP yöneticileri diğeri HDP yöneticileri. Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum. Terörle aranıza mesafe koyun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisince düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, Meclis çatısı altında yapılan konuşmanın, millete verilen mesajın anlamına dikkat çekti. Akşener, "Burada milletin derdi, acısı dile getirilir. Burada çözüm üretilir, yol gösterilir. Burada doğru işe destek verilir, eğrinin ve yanlışın karşısında durulur; ama şunlar olmaz. Burada yalan söylenmez, iftira atılmaz, hakaret edilmez. Bizim siyaset anlayışımız budur. Küçük hesap yapmıyorsak ucuz siyasete tenezzül etmiyorsak bilmediğimizden değil. Allah'tan korkuyoruz, milletten utanıyoruz. Biz düz yürüyeceğiz, doğru söyleyeceğiz. Milletimiz de bu yüzden yanımızda olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Çin'e yaptığı ziyareti değerlendiren Akşener, "Ziyaret öncesinde Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştum. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yönelik zulmü gündeme getirmesini istemiştim. Sessiz kaldı" dedi.

'ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞAYANLAR OLDU'

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'de yayınlanan röportajına değinen Akşener, geçen hafta, TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'li milletvekilleri ile HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan arasında çıkan tartışmayı hatırlattı. Akşener, "AK Parti ve MHP yönetimi, teröristbaşından medet umunca Meclis'te özgüven patlaması yaşayanlar oldu. Teröristbaşıyla mektup arkadaşı olanların, şimdi HDP ile ağız birliği edip, partimize saldırmaları, çok manidar. Biz 'Teröristin mektubuna güzelleme yapılmaz, terörist mektubuna pul olunmaz' dedik. İki yerden ses geldi; biri MHP yöneticileri diğeri HDP yöneticileri. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürecin geldiği noktaya bakar mısınız? Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum. Terörle aranıza mesafe koyun. HDP Grup Başkan Vekili diyor ki 'İYİ Parti'yi HDP oyları Meclis'e sokmuş'. Fatma Hanım'ın hesabı da böyle. Madem 24 Haziran'da HDP seçmeni bize oy verdi, HDP'ye kim oy verdi?" diye konuştu.

'ODTÜ' TEPKİSİ

İYİ Parti lideri Akşener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) 'yurt' gerginliğiyle ilgili ise "Şuursuz bir yönetim anlayışı, doğal kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyor. Ben ilkokuldaydım, en büyük tehlike erozyondu. Babaanne oldum, hala en büyük tehlike erozyon. Buna rağmen hala ormanları söküp, bina dikiyorlar. Dünya üzerinde bu kadar doğaya düşmen bir iktidar görülmemiştir. ODTÜ'de olanları görüyorsunuz. Öğrencilerin elleriyle büyüttükleri ağaçları kesip, yurt yapıyorlar. O yurdu oraya yapmazsanız müteahhidiniz daha mı az kazanacak?" dedi.

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Besti KARALAR/ANKARA, -