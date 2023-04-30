İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Onur Erim'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim - Son Dakika
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Onur Erim'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim

30.04.2023 08:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ele terörist eli değmedi" sözlerine yönelik "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" çıkışında bulunan Siyaset Bilimci Onur Erim'e yanıt verdi. Akşener, "Çok rahat bir biçimde bu erkekler konuşabiliyor, başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için. Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim. Bir erkek politikacıya bu söylenmezdi. Bu tür konuşmalar, hep yol su elektrik olarak bizzatihi Erdoğan'a gider" dedi.

Bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan Siyaset Bilimci Onur Erim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce "Bu ele terörist eli değmedi" açıklamasının hatırlatılması üzerine "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" dedi.

İYİ PARTİ TEŞKİLATI AYAKLANDI

Bu sözler büyük tepki çekerken, İYİ Partililer gece saatlerinde kanalın bulunduğu bina önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Büyük bir terbiyesizliğin karşısında duruyoruz. Haramzadelerin iktidarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yalan üretmek haricinde hiçbir işe yaramayan bu kurumun çatısı altında yaşanan bir ahlaksızlığı ifşa ediyoruz. Ne yazık ki ülkemizde uzun zamandır ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışan bir güruh bugün hedefini Genel Başkanımız Meral Akşener'e almaya çalıştı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle biz bunlara çukur diyoruz.

Akşener'den Onur Erim'in kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi: Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim

"HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUZ"

Alçak bile değil bunlar ancak çukur. Çünkü alçakta bir seviye vardır, burada seviye diye bir kavram yoktur" ifadelerini kullandı. Hukuki yollara başvuracaklarını dile getiren Yıldırım, "Özür dilenmediği takdirde, ki bu saatten sonra dilese bile, bu saate kadar bize bir özür haberi gelmedi, yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" diye konuştu.

Akşener'den Onur Erim'in kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi: Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim

AKŞENER'DEN ERİM'E YANIT: BU TÜR KONUŞMALAR BİZZATİHİ ERDOĞAN'A GİDER

Katıldığı bir canlı yayında Erim'in kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "2015'te ben 59 yaşındayken, eşimi aldatmışım gibi ima ettiler. O zaman neyi gördüm biliyor musunuz? Mücadelemin esası o. Sizin yaşınızdaki, benden çok daha genç kadınların başı açık, kapalı fark etmiyor yaşadıkları bana yansımaya başladı. Tunceli'den de arayan oldu, İstanbul'dan da arayan oldu… Ben o zaman ayağa kalkıp bir mücadele başlattım. O mücadele bugün, beni karşınızda oturan bir partinin genel başkanı etti. Bu tür konuşmalar, hep yol su elektrik olarak bizatihi Erdoğan'a gider. Yorgunluğum gider benim şimdi, 15 Mayıs sabahına kadar nefes almadan çalışmazsan namerdim.

"ŞUUR ALTI DEVREYE GİRİYOR, AĞIZDAN O ÇIKIYOR"

Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için derim soyulacak artık. Niye? Çünkü bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim. Bir erkek politikacıya bu söylenmezdi, hakaret edilebilir, PKK'lı denilir, bir sürü şey söylenebilir ama cinsiyetini çağrıştıracak… Şuur altı devreye giriyor, ağızdan o çıkıyor. Dolayısıyla bu ilgili kişi önceden de başka bir hakarette bulunmuştu. Ben çok dikkatle mahkemeye veririm herkesi, öbüründe de yaptığım gibi. Cumhurbaşkanı kadınlara kalkıp 'sürtük' derse olmaz…. Çok rahat bir biçimde bu erkekler konuşabiliyor, başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için. Anahtar cümle, 'başına bir şey gelmeyeceğini bildiği için'…"

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Onur Erim'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: Bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim - Son Dakika
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