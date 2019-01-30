Son Dakika Haberleri: Akşener'den Özer Ailesine Taziye Ziyareti

Akşener'den Özer Ailesine Taziye Ziyareti

39 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 gün önce lösemiden hayatını kaybeden Sude Naz Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 gün önce lösemiden hayatını kaybeden Sude Naz Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener, Özer'in ailesinin Seyranbağları'ndaki evine yaptığı taziye ziyaretinde, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lösemi tedavisi gören 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sude Naz Özer, 21 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:37 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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