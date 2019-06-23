Son Dakika Haberleri: Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL
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Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır." dedi.
Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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