Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır.
İYİ Parti
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Genel Başkanı Meral Akşener
, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır." dedi.
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