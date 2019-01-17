Akşener'den Şenel'in Ailesine Taziye Ziyareti
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Akşener, Şenel'in ailesinin İncek'teki evine yaptığı taziye ziyaretinde, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Ziyaretin ardından, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Akşener, "Eğitim şehidimiz Ceren'in ortaya koyduğu ilkeli tavrın gençlerimize örnek olabilmesi için ne yapılabilir, siyaset cenahı ne yapabilir, bunu konuşmaya geldim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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