Son Dakika Haberleri: Akşener'den Şenel'in Ailesine Taziye Ziyareti

Akşener'den Şenel'in Ailesine Taziye Ziyareti

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'den Şenel'in Ailesine Taziye Ziyareti, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener, Şenel'in ailesinin İncek'teki evine yaptığı taziye ziyaretinde, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ziyaretin ardından, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Akşener, "Eğitim şehidimiz Ceren'in ortaya koyduğu ilkeli tavrın gençlerimize örnek olabilmesi için ne yapılabilir, siyaset cenahı ne yapabilir, bunu konuşmaya geldim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Çankaya Üniversitesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika
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