Son Dakika Haberleri: Akşener'den Taziye Ziyareti

Akşener'den Taziye Ziyareti

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Aksu ilçesinde bir partilisine taziyede bulundu.

Akşener'den Taziye Ziyareti, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Aksu ilçesinde bir partilisine taziyede bulundu.

Akşener, "Millet İttifakı" seçim çalışmaları kapsamında Kepez ilçesinde Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen mitingin ardından Aksu ilçesine geçti.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İYİ Parti'nin Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan'ın yeğeni Mustafa Altıntaş'ın ailesini ziyaret eden Meral Akşener, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Akşener, aileye telefon numarasını vererek, her zaman arayabileceklerini de söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Antalya, Meral Akşener, İYİ Parti, Aksu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener'den Taziye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]