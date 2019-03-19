Akşener'den Taziye Ziyareti
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Aksu ilçesinde bir partilisine taziyede bulundu.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Antalya
'nın Aksu
ilçesinde bir partilisine taziyede bulundu.
Akşener, "Millet İttifakı" seçim çalışmaları kapsamında Kepez
ilçesinde Turgut Özal
Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen mitingin ardından Aksu ilçesine geçti.
Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İYİ Parti'nin Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan
'ın yeğeni Mustafa Altıntaş
'ın ailesini ziyaret eden Meral Akşener, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Akşener, aileye telefon numarasını vererek, her zaman arayabileceklerini de söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:49 Kaynak: AA
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