Son Dakika Haberleri: Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik

Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik

50 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir.

Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 

Ekonomi
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