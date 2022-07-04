Akşener'den Tüik Tepkisi: "Bay Krizin Öngörüsüzlüğü Tam Gaz Devam Ediyor" - Son Dakika
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Akşener'den Tüik Tepkisi: "Bay Krizin Öngörüsüzlüğü Tam Gaz Devam Ediyor"

04.07.2022 14:40
Akşener'den Tüik Tepkisi: "Bay Krizin Öngörüsüzlüğü Tam Gaz Devam Ediyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İsratistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya paylaşımında geçen hafta çarşamba günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın enflasyon ile ilgili kısmını içeren bir video paylaştı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyonun, yüzde 73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor..."

YORUMLAR
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Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor... Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor... Altılı masa beşinci kez bir araya geldi Altılı masa beşinci kez bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den Tüik Tepkisi: 'Bay Krizin Öngörüsüzlüğü Tam Gaz Devam Ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den Tüik Tepkisi: "Bay Krizin Öngörüsüzlüğü Tam Gaz Devam Ediyor" - Son Dakika
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