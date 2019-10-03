Son Dakika Haberleri: Akşener'den, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" mesajı
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Akşener'den, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" mesajı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin çerçevesinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Akşener'den,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin çerçevesinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Atamızın vizyonu doğrultusunda, Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkilerimize, kültür ve dil birliğimiz açısından özel bir önem atfediyoruz." ifadesini kullandı.

Akşener, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, parti olarak Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Kardeş ülkelerle ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle şekillenmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Atamızın vizyonu doğrultusunda, Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkilerimize, kültür ve dil birliğimiz açısından özel bir önem atfediyoruz.

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada, diğer bir ifadeyle, geldiğimiz ve tarihin bizi götürdüğü topraklardaki, aynı dili ve değerleri paylaştığımız kardeşlerimizin önemine müdrik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü kutlayan Akşener, Türk dünyasına huzur, barış ve refah dileğinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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