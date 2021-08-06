Üye Girişi
Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor - Son Dakika

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor

06.08.2021 14:20
Akşener'den

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'da Kadınlar Pazarı'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek dertlerini dinleyen Akşener, kendisine yöneltilen "Yangınlar devam ederken niye buradasınız? Niye orada değilsiniz?" sorusuna cevap verdi. Akşener, "Ben yangının bulunduğu her bir yeri gezdim. Ama Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor, tencere yanıyor. O yangının yanına bu yangını da görmek durumundayız ki yangınlar söndürülsün" sözlerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın ve Amasra'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın derdini dinleyip gündeme dair sohbet eden Akşener, Bartın'da, "Yangınlar devam ederken niye buradasınız? Niye orada değilsiniz?" sorusuna da cevap verdi. Akşener şunları söyledi:

"ESNAF YANIYOR, TENCERE YANIYOR"

"Şu anda mesela 'niye buradasın? Orada yangın varken' diyebilirsin. Nitekim dün bir arkadaş sordu. 'Yangın varken geziyorsunuz' dediler. Ben yangının bulunduğu her bir yeri, Adana dahil gezdim. Ama Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor, tencere yanıyor. O yangının yanına bu yangını da görmek durumundayız ki yani yangınlar söndürülsün. Hem o yangın söndürülsün hem de buradaki yangın söndürülsün."

Esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener'in uğradığı esnaflar, hayat pahalılığı ve her şeye sürekli zam gelmesinden yakındı. Uğradığı bir nalburda çalışan esnaf kadın,ürünlerini dolar üzerinden aldığını ve dolar yükseldikçe de her şeye zam geldiğini söyledi. Tekel esnafı ile konuşan Akşener, yaz sezonunun iyi gittiğini ancak pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Kredi borcu olduğunu belirten esnaf, turistik bir ilçede oldukları için sadece yaz sezonu iş yaptıklarını ekim ayında işlerinin durgunlaşacağı bilgisini verdi.

"YANAN YERLER İMARA AÇILMASIN"

Berber bir esnaf ise çocuklarının tableti olmadığını belirtti ve cep telefonundan derslerini takip ettiklerini anlattı. Yolda kendisini durduran bir vatandaş ise, orman yangınları ile ilgili ne kadar kayıplarının olduğunu bilmediklerini belirterek, "Buralar imara açılmasın gerekirse bir kanun maddesi teklifinde bulunun" diye seslendi. Akşener ise, "17 Temmuz'da bir yasa çıktı. O torba yasanın içinde, turizmcilerin çeşitli istekleri de var. Oradaki 5 maddeyi CHP ve İYİ Partili yöneticiler gittiler geri çektirdiler. O kanun geçti ama bazı maddeler üzerinde şerhlerimiz var. Yangının çıktığı gece Resmi Gazete'de bu kanun yayınlandı. Herkesin canı yanıyor bu nedire gitti iş.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ben yangın bölgesine giderken CHP'li yöneticilere sordum, onlar bir hazırlık yapıyorlar Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler. Yanan her bölge ile ilgili geçmişte 'akıllı yangınlar' olduğu için, otelin yanında makul miktarda yer yanması gibi, sonra da oralara bina dikildiği için hep beraber korkuyoruz. Bunu takip edeceğiz ancak tahminimizden büyük bir yangın. Burada tartışılması gereken bu kadar büyümesine yönelik tedbirlerin eksikliği, yapmamız gereken bu beceriksizliği tartışmak" diye konuştu.

Akşener'den Yangın devam ederken neden buradasınız? sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor

İYİ Parti, Türkiye, Yangın, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den 'Yangın devam ederken neden buradasınız?' sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar 14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu 14:09 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış 13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu 13:28 Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Gülben Ergen, 13:22 Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına isyan etti Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek 12:00 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu 11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü 11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı
14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar
14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor
14:08 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
13:48 Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak
13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış
13:34 Turizm hedefinde değişiklik yok! Yangınlara rağmen, 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir bekleniyor
13:27 Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu
13:26 Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
13:21 Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına isyan etti
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak         
13:49
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
13:26
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 14:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement