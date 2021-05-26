Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez - Son Dakika

Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez

26.05.2021 13:32
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlet itibarının kişiler üzerinden daha fazla ayaklar altına alınmasına izin verilemez. Yapılacak olan basit. İçişleri bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir. Cumhuriyetin savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlet itibarının kişiler üzerinden daha fazla ayaklar altına alınmasına izin verilemez. Yapılacak olan basit. İçişleri bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir. Cumhuriyetin savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır. Olması gereken budur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Rize ziyaretine ilişkin eleştirilerle ilgili, "Biz İkizdere ve Çayeli'nde ziyaretlerimizi yaparken, AK Parti teşkilatlarının, sağdan soldan topladıkları, küçük gruplar üzerinden, bazı provokasyon girişimleri oldu. Ama ne Rizeli kardeşlerim ne de Rizeli dava arkadaşlarım, bu girişime prim vermediler. Yanlış anlaşılmasın, ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını anlayabiliyorum. Bu arkadaşlar, son dönemde zor günler geçiriyorlar. Kaçmak zorunda oldukları birçok soru, sektirmek zorunda oldukları bir dolu iddia, sulandırmak zorunda oldukları, koskoca bir millet gündemi var. Bunun için de benim sözlerimi çarpıtıp, 'acaba buradan bir yol olur mu?' diyorlar. Varsın desinler, ben bunu anlarım. Ama bunu yaparken, Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini, asla kabul etmem. Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez" diye konuştu.

'ESNAF GEZMEYECEKMİŞİM'Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Rize ziyaretiyle ilgili eleştirisine değinerek, "Dün de küçük ortak çıkıp, acınası çabalarını, bana cirolamaya kalkmış. Neymiş efendim? Benim Rize'ye gitmem provokasyonmuş. Neymiş efendim? Esnaf gezmeyecekmişim. Bak sen hele. Sayın Bahçeli; ben gezmezsem, kim gezecek? Büyük ortağın ortada yok. Sen zaten ortada yoksun. Ben de gezmezsem, bu esnafı kim gezecek, milletimizin derdini kim dinleyecek? Buradan sormak istiyorum? En son ne zaman esnaf ziyareti yaptın? Sen iktidarın küçük ortağısın. Madem bizim esnafa gitmemizden rahatsızsın, O zaman bir zahmet, o çok değerli koltuğundan kalkacaksın, milletinin ayağına gideceksin. Yani kürsüden öfke tiratları atmayı bırakıp, işini yapacaksın. Nefret siyasetiyle değil, millete hizmet siyasetiyle rekabet edeceksin. Eğer bunları yapamıyorsan da bize gölge etmeyeceksin. Bu kadar basit" dedi.'BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ'Akşener, sosyal medyada video fırtınası olduğunu söyleyerek, "İktidar mensuplarının isimleri, çirkin işlerin, garip ilişkilerin aktörleri olarak geçiyor. Normalde, bizim siyaset anlayışımıza göre, parti içi meselelere karışmak olmaz. AK Parti ve ortaklarının içindeki skandallarla, milletin gerçek gündeminin gölgelenmesini kabul edemeyiz. Ama bu kepazeliği, artık sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Buradan konunun tüm paydaşlarına seslenmek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı söz konusu. Koskoca Türk Devleti'ni, cümle aleme rezil ettiniz. Bu işler, karşı videolar yayınlamakla, gizemli hikayeler anlatıp, gerçekleri bulandırmakla olmaz. Ekranlara çıkıp saçmalamakla, hamasetle hiç olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu işler, bütün iddiaları araştıracak ve gerçeği milletimizin önüne koyacak, şeffaf bir yargı süreciyle olur. Devlet itibarının, kişiler üzerinden, daha fazla ayaklar altına alınmasına izin verilemez" diye konuştu.'SAVCILAR DEVREYE GİRER, GEREKEN YAPILIR'

Yapılacak şeyin basit olduğunu söyleyen Akşener, "İçişleri bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir. Cumhuriyetin savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır. Olması gereken budur. Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışan budur. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Adalet bunu gerektirir. Yargı işini yapar, hakikat neyse ortaya çıkar. Suçu olan cezasını çeker. Suçu olmayan aklanır, işinin başına döner; bu kadar basit. Sayın Erdoğan; bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın? Çalışma arkadaşlarına ne zaman çekidüzen vereceksin? Alengirli abuk sabuk işlerinizle, aziz milletimizin en büyük kıymeti olan devletimizi, daha fazla yaralamayın. Çıkın, makamlarınızın sorumluluğuyla, temsil ettiğiniz devletin ciddiyetiyle, gerekeni yapın. Memleketi de daha fazla küçük düşürmeyin" dedi.


Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez - Son Dakika


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