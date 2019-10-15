Son Dakika Haberleri: Akşener: "Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin'

Akşener: "Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin"

1 saat önce

İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti TBMM grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)

Akşener: Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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