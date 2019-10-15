Akşener: "Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin"
1 saat önce
İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:12 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
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