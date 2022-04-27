Akşener'e, Antalya'da - Son Dakika
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Akşener'e, Antalya'da

27.04.2022 22:45
Akşener'e, Antalya'da

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, yarın esnaf, öğrenci ve iş insanlarıyla gerçekleştireceği programlar nedeniyle Antalya'ya geldi.

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, yarın esnaf, öğrenci ve iş insanlarıyla gerçekleştireceği programlar nedeniyle Antalya'ya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için Antalya'ya geldi. Ankara'dan havayoluyla gelen Meral Akşener, havalimanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Akşener'i havalimanında İYİ Parti Antalya milletvekilleri Feridun Bahşi ve Hasan Subaşı, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İYİ Parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İYİ Parti Kadın Kolları ve çok sayıda parti üyesi karşıladı. Parti üyeleriyle selamlaşıp, fotoğraf çektiren Akşener, makam aracına binerek kalacağı otele gitti.Meral Akşener, yarın Şarampol Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, ardından Kültür Mahallesi'nde esnaf ve öğrencilerle görüşecek. Akşener, iftarda ise ANSİAD yönetiminin yanı sıra iş insanlarıyla bir araya gelecek.


Akşener'e, Antalya'da
Akşener'e, Antalya'da
Akşener'e, Antalya'da
Akşener'e, Antalya'da
Akşener'e, Antalya'da
YORUMLAR
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Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan 'Gezi' sözcüğünden hep korkmuştur İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan 'Gezi' sözcüğünden hep korkmuştur

Meral Akşener, İYİ Parti, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener'e, Antalya'da - Son Dakika


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