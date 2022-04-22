Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: "Benim değil milletin tepkisi bu" - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: "Benim değil milletin tepkisi bu"

22.04.2022 23:12

Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: "Benim değil milletin tepkisi bu"KIRŞEHİR Kırşehir'de partisinin iftar programına katılan ve Akpınar ilçesinde 'HDP ile gidersen biz de yokuz, millette yok' diye tepki gösteren Mehmet İnce tepkisinin nedenini anlattı.

Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: "Benim değil milletin tepkisi bu"

KIRŞEHİR Kırşehir'de partisinin iftar programına katılan ve Akpınar ilçesinde 'HDP ile gidersen biz de yokuz, millette yok' diye tepki gösteren Mehmet İnce tepkisinin nedenini anlattı.

İHA muhabirine konuşan Mehmet İnce; tepkinin kendi tepkisi değil, halkın tepkisi olduğunu söyledi. İnce, "Şehit ailesi arkadaşlarımı dinledim. Onlar adına da konuştum. Onların da tepkilerini anlattım" dedi.

"Akşener'den aldığım cevap tatmin etmedi"

Akşener'e tepkisi sonrası aldığı cevabın kendisini tatmin etmediğini aktaran İnce, "Aldığım cevap beni tatmin etmedi, İnşallah anlattığı gibidir. Millet adına HDP ile birlikte olmayın diye tepkimi verdim. Başka da sıkıntım yok. Ne yapıyorsa yapsın ama doğru olanı yapsın. Ne HDP, ne de Meral Akşener ile sıkıntım yok. Tepkim halkın tepkisi. Akşama kadar kahvehanede oturuyorum. Şehit aileleri ve bizlerin sohbetlerinde bu durum hep konuşuluyor" diye konuştu.

İYİ Parti Lideri Akşener, Kırşehir programı ziyaretlerine Akpınar ilçesinde başlamış şoför emeklisi Mehmet İnce'nin tepkisiyle karşılaştıktan sonra Boztepe ilçesini ziyaret ederek il merkezinde iftar programına katılmıştı.

Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: Benim değil milletin tepkisi bu
Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: Benim değil milletin tepkisi bu
Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: Benim değil milletin tepkisi bu
Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: Benim değil milletin tepkisi bu

YORUMLAR
500
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ Vatandaş 'HDP ile iş birliği yapmayın' dedi! Akşener'in cevabı net oldu Vatandaş 'HDP ile iş birliği yapmayın' dedi! Akşener'in cevabı net oldu

Halkların Demokratik Partisi, İhlas Haber Ajansı, Mehmet İnce, Kırşehir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: 'Benim değil milletin tepkisi bu' - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:45 Putin'e yakınlığıyla bilinen iki Rus oligark, aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar etti
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 23:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: "Benim değil milletin tepkisi bu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement