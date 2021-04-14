Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum." demişti. Bu açıklama, bugün partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hatırlatıldı.

"O ZAMANA KADAR NE OLUR BİTER HEPİMİZ GÖRÜRÜZ"

"Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir." diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Ocak 2020'den bu yana geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken, şahsıma, partime veya benim bir hayalime yönelik, ki bu hayalim Türkiye'nin iyi olmasından başka bir hayalim yok bunu net bir şekilde söyleyeyim. En küçük bir toz zerresi kadar seçime yönelik bir çalışma yapmıyorum. Özne sizsiniz diyorum. Özne işsiz genç diyorum. Vatandaşımız bunu gördü. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz. Dediğim gibi Hayrihi ve şerrihi min Allahü teala. (hayır ve şer Allah'tandır)"