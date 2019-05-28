Akşener: "Ehliyeti, liyakati, alın terini baş tacı yapmaya geliyoruz"
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:29 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -3-
Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Binali Yıldırım "çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum
Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada