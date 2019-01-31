Son Dakika Haberleri: Akşener: Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli (2)

Akşener: Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli (2)

2 saat önce

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti.

Akşener: Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli (2), System.String[]
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. İYİ Parti lideri Akşener, burada ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'alp kıyafeti' giyen askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Akşener, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra türbeye girip, dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

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