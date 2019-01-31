Akşener: Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli (2)
2 saat önce
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti.
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt
ilçesine geçti. İYİ Parti lideri Akşener, burada ilk olarak Ertuğrul Gazi
Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'alp kıyafeti' giyen askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Akşener, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra türbeye girip, dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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