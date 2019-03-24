Akşener: "Elinizi Korkak Alıştırmayın"
33 dakika önce
-Meydandaki halk İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.
-Meydandaki halk
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:15 Kaynak: AA
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