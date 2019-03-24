Son Dakika Haberleri: Akşener: "Elinizi Korkak Alıştırmayın"

Akşener: "Elinizi Korkak Alıştırmayın"

33 dakika önce

-Meydandaki halk İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.

Akşener:
-Meydandaki halk
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Mersin, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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