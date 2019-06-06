Akşener: "Ellerini tutan yok, bozsunlar"
18 dakika önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:03 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması
İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin seçimlerde FETÖ ve PKK
oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan
'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi." dedi.
Akşener İmamoğlu ile ilgili konuştu: VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz
Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı
Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı