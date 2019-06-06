Son Dakika Haberleri: Akşener: "Ellerini tutan yok, bozsunlar"
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Akşener: "Ellerini tutan yok, bozsunlar"

18 dakika önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar.

Akşener:
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:03 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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