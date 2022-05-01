Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: "Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı" - Son Dakika
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Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: "Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı"

01.05.2022 18:25
Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: "Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü “Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı” mesajıyla kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü "Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı" mesajıyla kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve sanayisinde; gecesini gündüzüne katan, alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı."

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İYİ Parti, Türkiye, 1 Mayıs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: 'Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı' - Son Dakika


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