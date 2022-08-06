Akşener, Erdoğan'a Yanıt Verdi: "Madem Suluyla Kuruyla İşin Olmaz, Madem Bu Konuda Çok Hassassın; O Zaman Kürsü Şovlarını Bırak, Süleyman Soylu'dan... - Son Dakika
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Akşener, Erdoğan'a Yanıt Verdi: "Madem Suluyla Kuruyla İşin Olmaz, Madem Bu Konuda Çok Hassassın; O Zaman Kürsü Şovlarını Bırak, Süleyman Soylu'dan...

06.08.2022 22:23
Akşener, Erdoğan'a Yanıt Verdi: "Madem Suluyla Kuruyla İşin Olmaz, Madem Bu Konuda Çok Hassassın; O Zaman Kürsü Şovlarını Bırak, Süleyman Soylu'dan...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok” sözlerine, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti’nin 2016’ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu’dan bu sözlerin hesabını sor” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok" sözlerine, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok" sözlerine tepki gösterdi. Akşener, Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı haberi sosyal medya hesabında paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor."

Erdoğan, bugün Kocaeli'de; "Hanımefendi önce şunu bileceksin. Bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru, uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin" demişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Akşener, Erdoğan'a Yanıt Verdi: 'Madem Suluyla Kuruyla İşin Olmaz, Madem Bu Konuda Çok Hassassın; O Zaman Kürsü Şovlarını Bırak, Süleyman Soylu'dan... - Son Dakika

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