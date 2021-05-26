Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz - Son Dakika

Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

26.05.2021 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin olaylı geçen Rize ziyaretiyle ilgili bugün, "Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. Daha neler olacak neler" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde vatandaşlarla yaşadığı gerginliğe değinerek, "Gelin hanım (Akşener) Netanyahu'nun yanına koyuyor onun ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…" ifadelerini kullandı.

"BU NEDENLE İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Meral Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gelin hanıma gayet güzel bir ders verildi' sözlerine yanıt

MERAL AKŞENER RİZE ZİYARETİNDE VATANDAŞLARLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan Rize İşkencedere'deki köylülere destek vermek için Rize'ye gitmişti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" sözleri nedeniyle bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşanmıştı.

Akşener, Erdoğan'ın Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, Erdoğan'ın 'Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi' sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz - Son Dakika


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