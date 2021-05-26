Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde vatandaşlarla yaşadığı gerginliğe değinerek, "Gelin hanım (Akşener) Netanyahu'nun yanına koyuyor onun ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Meral Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan Rize İşkencedere'deki köylülere destek vermek için Rize'ye gitmişti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" sözleri nedeniyle bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşanmıştı.
Son Dakika › Politika › Akşener, Erdoğan'ın 'Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi' sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz - Son Dakika