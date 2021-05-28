Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"RİZELİ BİR AİLENİN GELİNİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde yaşanan gerilimle ilgili kendisine yönelik "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım" sözleri hatırlatılan Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi;

"Gelin hanım demesinden rahatsız olmuyorum. Benim de o zaman kendisine muhterem kayınbirader demem lazım, orada bir sorun yok. Ben Rizeli bir ailenin gelini olmaktan gurur duyuyorum. Fakat onun içinde bir küçümseme var, ona ada vatandaşın gözüne bırakıyorum. Bu bir zihniyet meselesi.

"ORTAK BİR ADAYLA GİDİLMESİNDE FAYDA VAR"

Şahsi bir hedefe, kendime dair bir projeye adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var. Bugünden bunu konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar vereceğini düşünüyorum. Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek hiçbir adım atmayacağım.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA "GELİN HANIM" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Meral Akşener ve İYİ Partili yetkililerin vatandaşlarla yaşadığı gerginliğe de değinmişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini, adabını gösterir.

"BU DAHA BİRİNCİ DAHA NELER OLACAK NELER"

İkizdere yetmedi bir de Çayeli'ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra da Trabzon'a gitmeye kalktı. Trabzon'da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara'ya döndü. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez."