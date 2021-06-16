Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var - Son Dakika

Yolculuğa bu diyalog damga vurdu! Aliyev'in yanıtı Erdoğan'ı şaşırttı: Aaa onlar var mı?

Brüksel'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tek tek devlet başkanları ile görüştü.

Erdoğan'ın en dikkat çekici görüşmesi ise ABD Başkanı Joe Biden ile oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biden ile baş başa görüşmesi süresi boyunca eşlik eden tek kişi ise dikkat çekti. Herkesin merak ettiği bu ismin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab olduğu öğrenildi. Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

"MİLLETİMİZİN NE OLUP BİTTİĞİNİ BİLMEYE HAKKI VAR"

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de bu detay vardı. "ABD Başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını zaman içinde daha iyi analiz edebileceğiz." diyen Akşener, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu arkadaşlar devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, elçiliklerden ya da dışişleri bakanlığından tutanak tutma mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok... Sayın Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde genç, sayın Merve Kavakçı'nın kızı olduğu söylenen bir hanımefendi var. Orada ne konuşulduğunun TBMM'ye getirilmesinin imkanı da ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla sayın Erdoğan, milletin evi gazi meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor ama yapmalısın. Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var."