Akşener: Esnaf, ekonominin bel kemiğidir - Son Dakika
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Akşener: Esnaf, ekonominin bel kemiğidir

17.03.2022 19:35
Akşener: Esnaf, ekonominin bel kemiğidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulunup, "Esnaf, ekonominin bel kemiği, en çok istikrar yaratan sektördür.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulunup, "Esnaf, ekonominin bel kemiği, en çok istikrar yaratan sektördür. Sanayici ve tarım sektörünün ürettiği malı, mamulü satar. Esnaf olmazsa, herkesin ürünü elinde kalır. Esnaf, işçi çalıştıran, ciddi istihdam sağlayandır. Esnafın bir özelliği daha var; onlar için müşteri velinimettir. Siyasilerin ders alması, örnek alması gereken esnaf dükkanlarının içidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın'a 3 ilçede belediye ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, ilk ziyareti Nazilli ilçesine yaptı. Nazilli Belediye Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, daha sonra Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Akşener, işleri hakkında bilgi aldı, geleneksel hale gelen pazar duasına katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Nazilli Belediyesi'ni de ziyaret eden Akşener, daha sonra İncirliova ilçesine geçti.

İncirliova'da Akşener'in otobüsü develerle karşılandı. Sevgi Yolu'nda esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra İncirliova Belediyesi'ne geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Akşener'e üzerinde 'Başbakan Meral Akşener' yazılı deveci poşusu ve zeytin fidanı hediye etti. Ardından Efeler ilçesine geçen Akşener, burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendikten sonra Yağcılariçi Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf, Akşener'e girdi maliyetlerindeki artış ve yüksek elektrik faturaları nedeniyle zorda olduklarını söyledi. 'ESNAF AYNI ZAMANDA EKONOMİNİN BELKEMİĞİ'Daha sonra halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydınlılardan destek istedi. Akşener, "Esnaf, aynı zamanda ekonominin bel kemiği, en çok istikrar yaratan sektördür. Sanayici ve tarım sektörünün ürettiği malı, mamulü satar. Esnaf olmazsa, herkesin ürünü elinde kalır. Esnaf, işçi çalıştıran, ciddi istihdam sağlayandır. Esnafın bir özelliği daha var; onlar için müşteri velinimettir. Siyasilerin ders alması, örnek alması gereken esnaf dükkanlarının içidir. Orada, işsiz gençle, atanamamış öğretmenle, EYT'li kardeşlerimle karşılaşırsın. Bugün buradayım. Bütün ağalar buraya gelecekler. Karşınızda hesap verecekler. Sizin sorularınızı dinleyecekler. Siz de ondan sonra karar vereceksiniz" dedi.Esnaf ziyaretinin ardından Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında ziyarette bulundu. Akşener, belediye girişinde tören mangasıyla karşılandı. Akşener, buradaki ziyaretin ardından basına kapalı olarak bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Meral Akşener'e Aydın ziyareti esnasında İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, İlçe Belediye Başkanları ve partililer eşlik etti.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Esnaf, ekonominin bel kemiğidir - Son Dakika


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