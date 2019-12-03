Son Dakika Haberleri: Akşener: "EYT'ye gelince metelik yok"
Son Dakika Güncel Akşener: 'EYT'ye gelince metelik yok' - Son Dakika

Akşener: "EYT'ye gelince metelik yok"

6 saat önce

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Akşener: EYT'ye gelince metelik yok

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz?
Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: "EYT'ye gelince metelik yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]