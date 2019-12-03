Akşener: "EYT'ye gelince metelik yok"
6 saat önce
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:22 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık