Son Dakika Haberleri: Akşener: "(Fetö) Biliyorum Ki Sayın Erdoğan En Çok Alkışlandığı Dönemde Bile O Gruba Karşıydı"

Akşener: "(Fetö) Biliyorum Ki Sayın Erdoğan En Çok Alkışlandığı Dönemde Bile O Gruba Karşıydı"

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:53 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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