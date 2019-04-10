Akşener: "(Fetö) Biliyorum Ki Sayın Erdoğan En Çok Alkışlandığı Dönemde Bile O Gruba Karşıydı"
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:53 Kaynak: AA
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