Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti - Son Dakika
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Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

08.10.2022 22:46
Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları’nı tebrik etti. Akşener, “Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Akşener, "Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı" açıklamasını yaptı.

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İlk seti 25-20 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci sette rakibine 25-21, üçüncü sette ise 25-23 mağlup olarak karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Filenin Sultanları gruptaki 3. yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. Filenin Sultanları, 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Filenin Sultanlarını tebrik etti. Akşener'in tebrik mesajı şöyle:

"Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti - Son Dakika
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