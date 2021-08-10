Üye Girişi
AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM - Son Dakika

AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM

10.08.2021 18:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavında baraj puanlarının düşürülmesi önerisi ile ilgili, "Gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavında baraj puanlarının düşürülmesi önerisi ile ilgili, "Gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclis'e getirsinler. Bu teklif kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya ve 'evet' oyu vermeye hazırız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere kente geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, ilk olarak kent merkezinde Kepenek Caddesi'ndeki esnafı gezdi. Akşener, burada girdiği fırından alışveriş yaparak partililere ve basın mensuplarına katmer ikram etti. Akşener, restoranda ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivas'ın, mert insanların ve 'yiğido'ların bulunduğu şehir olduğunu belirten Akşener, "Kadınıyla erkeğiyle aynı mertliğe sahip bir şehirdir. Anadolu irfanını, Anadolu'nun ferasetini taşıyan şehirlerimizden biridir. Yolda gelirken il başkanımıza 'Sivas'ta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi nedir?' diye sordum. Bana 'Genç işsizlik hat safhada' dedi. Bu önemli bir durum ve yatırım yapılması gereken bir şehir olduğu ortaya çıkıyor. Cumhuriyeti kuran şehirde olmaktan çok mutluyum. İnşallah bu tek adam rejimi demokrasiyle oylarımızla değiştirildiği, adımların atıldığı bir zaman olur. Sivas'tan ve Sivaslıdan beklentim budur çünkü 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye kurulan ama 'Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönen bu sistem, maalesef Türkiye'yi taşıyamıyor, maalesef her problemde yaşadıklarımız bizi taşıyamadıklarını ve uçuruma doğru gidildiğini gösteriyor" diye konuştu.

'ISRARLA BU GEZİLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamalarının ardından bir süre dinleneceği otele geçen Meral Akşener, Zara ve İmranlı ilçeleri ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Sivas ziyaretini değerlendiren Akşener, "20 Ocak 2020'de başlattığım ilçe ilçe esnaf gezme eyleminin kararının bugün Sivas'taki bölümündeyiz. Merkezde esnafın bir bölümünü gezdik ve onları dinledik. Bizim İYİ Parti olarak ve genel başkanı olarak benim yapmaya çalıştığım şey şu. Biz uzun bir zamandır, şuculuk buculuk üzerinden oy kullanan, şuculuk buculuk üzerinden siyaset yapan bir Türkiye olduk. Dolayısıyla bu bir problem mi? Problem. Demek ki dertlerin konuşulduğu, o dertlere dair çözümlerin ortaya konduğu siyasi anlayışa ihtiyaç var. O nedenle ben bu süre içinde gezdiğim her ilde ve her ilçede bir dükkandan içeri girdiğimde konuşmama şu cümle ile başlarım. 'İktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum; sadece sizin dertlerinizi dinliyorum. Sizden aldığım bilgileri, önerileri, eleştirileri, talepleri grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarımız bu konularla ilgili soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri veriyor, böylece iktidarın dikkatini sizin üzerinize çekiyorum' diye konuşuyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç itibarıyla bugüne kadar hangi dükkana girdiysem bütün gezdiğim alan çalışmaları esnasında kimin kime oy verdiğine dair herhangi bir soruyu sormuyorum. Bunun getirdiği sonuç ne oldu? İlk defa iktidar partisi bizim dilimizle gerçek problemleri duymak zorunda kaldı. Biz muhalefet partisi olarak vatandaşın, esnafın, emekçilerin, işsiz gencin, tencere kaynatamayan kadınların, besicinin sesi olduk. Bunların en azından yüzde 10'luk bir oranı çözülse iktidar tarafından duyulur oldu. Daha sonra pandemi geldi. Pandemide de bu çalışmaları yaptık. Onların taleplerini kamuoyu ile paylaşıp iktidara duyurmaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız şeyi bir cümle ile özetlersek esnaf için müşteri velinimettir. Partimiz olarak yapmaya çalıştığımız şey, seçmenin velinimet olduğudur. Seçmenin sesini dile getirmek de muhalefetin görevi. Görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün de aynı ve benzer problemleri dinledik. Israrla bu gezilerimize devam edeceğiz. Biz ısrarla bu insanların iktidar tarafından görülmesini sağlamaya gayret edeceğiz. Onlar görmüyorsa biz görmeye devam edeceğiz. Netice itibarıyla ilk seçimde biz iktidara geleceğimize inanıyorum. Önce bu derin yoksulluktan başlayacağız."

'EVET OYU VERMEYE HAZIRIZ'

MHP lideri Bahçeli'nin üniversite sınavı baraj puanının düşürülmesi teklifi hakkındaki soru üzerine Akşener, "Millet, genç, kadın ve esnaf lehine yani bu insanların lehine atılan her adımın hem kişi olarak hem de parti olarak yanında dururuz ama şöyle bir durum var. Bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bugüne kadar bu arkadaşlar kabul etmediler ama olsun gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclis'e getirsinler. Bu teklif kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya ve 'evet' oyu vermeye hazırız" diye konuştu.

AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM
AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM
AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM
AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM

Milliyetçi Hareket Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı 18:28 Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı Düğün konvoyunun önünü trenle keserek bahşiş aldılar 17:32 Düğün konvoyunun önünü trenle keserek bahşiş aldılar Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir 17:14 Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti 17:00 Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı 16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar 16:40 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek 16:19 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde 14:54 Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi         
18:41
Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi         
18:07
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü         
17:11
Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu         
16:49
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş         
16:43
Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı         
16:36
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 18:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AKŞENER: GENÇLERİMİZ ADINA BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE KATILIYORUM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement