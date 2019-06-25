Son Dakika Haberleri: Akşener: Gerilimin düşürüldüğü bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz
Son Dakika Ekonomi Haber

Akşener: Gerilimin düşürüldüğü bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz

16 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz.

Akşener: Gerilimin düşürüldüğü bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak, hamaset yaparak meselelerimizi çözemeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:48 
İYİ Parti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: Gerilimin düşürüldüğü bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]