Akşener: Gerilimin düşürüldüğü bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz.
İYİ Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:48
Genel Başkanı Akşener, "Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelere somut çözümlerin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak, hamaset yaparak meselelerimizi çözemeyiz." dedi.
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