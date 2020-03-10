Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Gidin gizli kalması gereken bir cenaze törenini bu kadar açık ve korunaksız hale getiren... - Son Dakika
Akşener: "Gidin gizli kalması gereken bir cenaze törenini bu kadar açık ve korunaksız hale getiren...
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:59 Kaynak: AA
Son Dakika Meral Akşener, koronavirüse karşı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini dinlemedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti