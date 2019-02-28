Akşener, Gölbaşı'nda Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafları ziyaret etmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf...
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in esnafları ziyaret etmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş
'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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