Son Dakika Haberleri: Akşener, Gölbaşı'nda Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Akşener, Gölbaşı'nda Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafları ziyaret etmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf...

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafları ziyaret etmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:55 Kaynak: AA

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