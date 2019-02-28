Akşener, Gölbaşı'nda Seçim İrtibat Bürosu Açılışında Konuştu-1
51 dakika önce
Akşener, Gölbaşı'nda seçim irtibat bürosu açılışında konuştu-1(Tür: Ankara)
Akşener, Gölbaşı'nda seçim irtibat bürosu açılışında konuştu-1
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:47 Kaynak: DHA
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