Son Dakika Haberleri: Akşener, Gölbaşı'nda Seçim İrtibat Bürosu Açılışında Konuştu-1

Akşener, Gölbaşı'nda Seçim İrtibat Bürosu Açılışında Konuştu-1

51 dakika önce

Akşener, Gölbaşı'nda seçim irtibat bürosu açılışında konuştu-1(Tür: Ankara)

Akşener, Gölbaşı'nda seçim irtibat bürosu açılışında konuştu-1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi Son Dakika! Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener, Gölbaşı'nda Seçim İrtibat Bürosu Açılışında Konuştu-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]