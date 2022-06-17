Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: "Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var" - Son Dakika
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Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: "Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var"

17.06.2022 15:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan göle gitti. Akşener, “184 çeşit kuş, 305 farklı endemik bitki, her biri bitti gitti. Kışın binlerce su kuşunun burada olduğu yer, burayı kurutmak yerine turizme açıp, turistlerin gelip buradan alışveriş yapabilecekleri bir yer haline getirilebilirdi. ‘Balıkçılık yapıyorduk’ diyorlar, balıkçılar kira ödemeye devam ediyor, burada su mu var? Böyle bir abukluk, tuhaflık ben hayatımda ilk defa görüyorum, peşinde olacağım” dedi.

Haber: Mahir BAĞIŞ - Kamera: Ünal AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan göle gitti. Akşener, "184 çeşit kuş, 305 farklı endemik bitki, her biri bitti gitti. Kışın binlerce su kuşunun burada olduğu yer, burayı kurutmak yerine turizme açıp, turistlerin gelip buradan alışveriş yapabilecekleri bir yer haline getirilebilirdi. 'Balıkçılık yapıyorduk' diyorlar, balıkçılar kira ödemeye devam ediyor, burada su mu var? Böyle bir abukluk, tuhaflık ben hayatımda ilk defa görüyorum, peşinde olacağım" dedi.

Meral Akşener, Gölmarmara'da kuruyan göle giderek köylülerin sorunlarını dinledi. Bir kadın, "Biz, su istiyoruz. Balıkçılık geçim derdimizdi, o da bitti" derken bir başka kadın, "Zeytinlerimizi sulayamıyoruz, kuruyor, kurudu. Ne yeriz, ne içeriz" diye sordu. Bir diğer kadın ise "Siz olmasanız çiftçinin halini anlatan yok" diye konuştu.

Akşener ise şunları söyledi:

"Buraya gelme nedenimiz, öncelikle son halini görmekti. Her yokluğu, her yoksulluğu kadınlar çekiyor, büyükşehirde de köyde de. Onun için kadınlarımızla buluştuk, gözlerimizle gördük, biz görürken sizlerin de görmesini sağlamak üzere. Şimdi biz, bunun sözünü veriyoruz. İnşallah biz iktidar olacağız, basın mensuplarının önünde söz veriyorum; burayı yeniden eski haline getireceğiz. Bu sözü sizin huzurunuzda veriyorum, sizler de şahitsiniz.

Çarşamba günü grup toplantısında dertlere dikkat çekip onunla ilgili çözümlerimizi anlatıyorum, buna da dikkat çekeceğim. Sizlerden de ricam, bu manzarayı, bu dertleri kamuoyuyla paylaşmamıza yardımcı olun. Dikkat ederseniz ağırlık olarak kardeşlerimizi konuşturdum, bir gölün şu hale gelmesinde ne hikayeler çıktı ortaya. 184 çeşit kuş, 305 farklı endemik bitki, her biri bitti gitti. Kışın binlerce su kuşunun burada olduğu yer, burayı kurutmak yerine turizme açıp, turistlerin gelip buradan alışveriş yapabilecekleri bir yer haline getirilebilirdi. 'Balıkçılık yapıyorduk' diyorlar, balıkçılar kira ödemeye devam ediyor, burada su mu var? Böyle bir abukluk, tuhaflık ben hayatımda ilk defa görüyorum, peşinde olacağım."

Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var
Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var
Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var
Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, Balıkçılık, Gölmarmara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: 'Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: "Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var" - Son Dakika
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