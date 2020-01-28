Akşener: "Görünen o ki zamların ardı arkası kesilmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Görünen o ki zamların ardı arkası kesilmeyecek' - Son Dakika

Akşener: "Görünen o ki zamların ardı arkası kesilmeyecek"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)

Akşener: Görünen o ki zamların ardı arkası kesilmeyecek

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:49 Kaynak: AA
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