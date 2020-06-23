Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Bursa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Akşener, yargının 3 ayağından birinin avukatlar olduğunu bildirdi. AK Parti ve MHP'nin getirmeye çalıştığı düzenleme ile baroların ayrıştırmak istendiğini öne süren Akşener, "Dün, bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de, sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Bu günler elbette geçecek, hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.
İYİ Parti iktidarının, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacağını belirten Akşener, "İYİ Parti iktidarında, başta gençlerimiz olmak üzere, her vatandaşımın fırsat eşitliği olacak. İYİ Parti iktidarında, EYT'lilerin çilesi sona erecek. 3600 ek gösterge sözü verilenlerin, hakkı teslim edilecek. Öğretmenlerin, sağlıkçıların, işçilerin, gasbedilen hakları teslim edilecek. İYİ Parti iktidarı, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacak. Ülkemizi nasıl rahatlatacağız, vatandaşımıza nasıl nefes aldıracağız göreceksiniz. Formül basit. Bütün mesele 'önce millet, yalnız millet' diyebilmek. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyebilmek. Karanlık gecenin ardından söken şafak gibi geliyoruz" ifadesini kullandı.