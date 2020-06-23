Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika

Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Bursa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Akşener, yargının 3 ayağından birinin avukatlar olduğunu bildirdi. AK Parti ve MHP'nin getirmeye çalıştığı düzenleme ile baroların ayrıştırmak istendiğini öne süren Akşener, "Dün, bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de, sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Bu günler elbette geçecek, hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi.

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'MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUM'

Akşener, binlerce öğrencinin geçen cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Haksız çıkmak isterdik ama LGS sınavı sırasında şahit olduğumuz manzaralar, ne yazık ki bizleri yine haklı çıkardı. Umuyorum ki, bu acemice yapılan sınav organizasyonu, vakalarda bir artışa sebep olmaz. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Bu vesileyle, iktidarın bu inadını da aziz milletime şikayet ediyorum. Önce ileri bir tarihe alınan, ardından tekrar öne çekilen sınavla ilgili olarak itiraz ettik. Hukuki yollara başvurduk. Sınavın 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladınız. Sonra aklınıza esti, sınavı bir ay önceye çektiniz. Gençlerimiz ve aileleri, planlarını buna göre yaptı, 'böyle olmaz' dedik; dinlemediler. Evlatlarımıza kulak tıkayanları, evlatlarını candan aziz bilen milletimize şikayet ediyorum."

'İYİ PARTİ İKTİDARI, KALKINMA DÖNEMİ OLACAK'

İYİ Parti iktidarının, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacağını belirten Akşener, "İYİ Parti iktidarında, başta gençlerimiz olmak üzere, her vatandaşımın fırsat eşitliği olacak. İYİ Parti iktidarında, EYT'lilerin çilesi sona erecek. 3600 ek gösterge sözü verilenlerin, hakkı teslim edilecek. Öğretmenlerin, sağlıkçıların, işçilerin, gasbedilen hakları teslim edilecek. İYİ Parti iktidarı, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacak. Ülkemizi nasıl rahatlatacağız, vatandaşımıza nasıl nefes aldıracağız göreceksiniz. Formül basit. Bütün mesele 'önce millet, yalnız millet' diyebilmek. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyebilmek. Karanlık gecenin ardından söken şafak gibi geliyoruz" ifadesini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika

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