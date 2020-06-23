Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika

Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Bursa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Akşener, yargının 3 ayağından birinin avukatlar olduğunu bildirdi. AK Parti ve MHP'nin getirmeye çalıştığı düzenleme ile baroların ayrıştırmak istendiğini öne süren Akşener, "Dün, bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de, sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Bu günler elbette geçecek, hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de, elbette buluşacağız" dedi. 

Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
'MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUM'

Akşener, binlerce öğrencinin geçen cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Haksız çıkmak isterdik ama LGS sınavı sırasında şahit olduğumuz manzaralar, ne yazık ki bizleri yine haklı çıkardı. Umuyorum ki, bu acemice yapılan sınav organizasyonu, vakalarda bir artışa sebep olmaz. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Bu vesileyle, iktidarın bu inadını da aziz milletime şikayet ediyorum. Önce ileri bir tarihe alınan, ardından tekrar öne çekilen sınavla ilgili olarak itiraz ettik. Hukuki yollara başvurduk. Sınavın 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladınız. Sonra aklınıza esti, sınavı bir ay önceye çektiniz. Gençlerimiz ve aileleri, planlarını buna göre yaptı, 'böyle olmaz' dedik; dinlemediler. Evlatlarımıza kulak tıkayanları, evlatlarını candan aziz bilen milletimize şikayet ediyorum."

'İYİ PARTİ İKTİDARI, KALKINMA DÖNEMİ OLACAK'

İYİ Parti iktidarının, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacağını belirten Akşener, "İYİ Parti iktidarında, başta gençlerimiz olmak üzere, her vatandaşımın fırsat eşitliği olacak. İYİ Parti iktidarında, EYT'lilerin çilesi sona erecek. 3600 ek gösterge sözü verilenlerin, hakkı teslim edilecek. Öğretmenlerin, sağlıkçıların, işçilerin, gasbedilen hakları teslim edilecek. İYİ Parti iktidarı, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğu bir kalkınma dönemi olacak. Ülkemizi nasıl rahatlatacağız, vatandaşımıza nasıl nefes aldıracağız göreceksiniz. Formül basit. Bütün mesele 'önce millet, yalnız millet' diyebilmek. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyebilmek. Karanlık gecenin ardından söken şafak gibi geliyoruz" ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
14:21
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
14:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener: Gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]