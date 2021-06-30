Akşener, grup toplantısında Artagan Projesi'ni açıkladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hazırladığı Artagan Projesine ilişkin, "Artagan'ın sağlayacağı kazançlar, emsalsiz bir bereketin kapılarını aralıyor. Şimdiye dek hiç yaşamadığımız bir para bolluğuna sahip olacağız. Kredi faizleri, yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacak" dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Elmalı davası'nda çıkan kararı eleştiren Akşener, "Her bir çocuğumuz gibi bu iki yavrumuz da bize Allah'ın emanetidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Açılan HSK soruşturması, doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak toplum vicdanını rahatlatmak ve adaletin tecelli etmesi için süratle devamı gerekir. Süreci yakından takip edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına değinen Akşener, sınav sorularının zor olduğunu, pandemi şartlarında eğitim-öğretimden uzak kalan gençlerin daha kolay sorulara muhatap olması gerektiğini savunarak, "Milletçe türlü zorluklarla mücadele ettiğimiz şu pandemi döneminde doğal olarak çocuklarımız da, hem eğitimsel, hem de psikolojik anlamda salgın şartlarından derinden etkilendiler. Böyle durumlarda devletten beklenen bu durumu tersine çevirecek düzenlemeler yapmasıdır" diye konuştu.

Artagan Projesi'ni anlattı

Akşener, İYİ Parti'nin Artagan projesini de tanıttı. Artaganın öz Türkçe'de 'bolluk, bereket' anlamına geldiğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Artagan'ın sağlayacağı kazançlar, emsalsiz bir bereketin kapılarını aralıyor. Şimdiye dek hiç yaşamadığımız bir para bolluğuna sahip olacağız. Kredi faizleri, yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacak. Kaynak yetersizliği sebebiyle gerçekleştiremediğimiz tüm atılımlar için ihtiyacımız olan finansmana sahip olacağız. Artagan, devletimizin bütçesine 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlarken, finansal sistemimize de 500 milyar liranın üzerinde ek mevduat sağlayacak. Türkiye'nin 2021 yılı bütçesinin 1.1 trilyon lira gelir hedeflediğini düşündüğümüzde bu rakamların ne kadar büyük bir zenginlik anlamına geldiğini daha iyi kavrayabiliriz. Artagan kesinlikle bir olağanüstü reçete değil." - ANKARA