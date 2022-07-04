Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak" - Son Dakika
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Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak"

04.07.2022 02:35
Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” ardından; “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in nazik ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlı ve inançlıyız, hiç şüpheniz olmasın: Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacak” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" ardından; "Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Liderler Buluşmasının" ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in nazik ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlı ve inançlıyız, hiç şüpheniz olmasın: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacak!"

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: 'Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak" - Son Dakika
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