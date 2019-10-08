Akşener: "Güçlü bir Türkiye'nin temeli hukukun üstünlüğüdür"
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Salondan genel plan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Salondan genel plan görüntü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)
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