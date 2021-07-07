Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomiden adalete, diplomasiden kadın haklarına, gençlerin sorunlarından işsiz vatandaşlara, çiftçilerden emeklilere, esnaftan memura kadar her vatandaşın hakkını, hukukunu savunmaya, milletin gerçeklerini iktidara göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşandığını savunan Akşener, "Son dönemde bu sorunlara Sayın Erdoğan'ın ruh hali de eklenmiş görünüyor. Sabah söylediğini akşam yalanlayan, beş-altı hatta bazen de 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, milletimizi mağdur, ülkemizi de her fırsatta uluslararası toplumda mahcup eden, Allah'ın tek bir günü bile çıkıp 'şurada bir hata yaptık' diyemeyen bir garip ruh haliyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Akşener, bu ruh halinin yeni bir yansımasını son olarak aşı meselesinde yaşadıklarını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Tüm icraatlarını 'dünya bizi kıskanıyor' ambalajıyla pazarlamayı artık bir alışkanlık haline getiren Sayın Erdoğan bu defa da çıktı, aziz milletimizin gözünün içine baka baka 'Batılı ülkelerde Kovid aşıları ücretli yapılıyor' dedi. Önce Almanya için 150 avro, İngiltere için ise 100 pound fiyat çıkardı. Ertesi gün Avrupa ülkelerindeki fiyatı 100 avroya, İngiltere'de ise 50 pounda indirdi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri geldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık, ama Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı."

Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ülkelerinin aşıyı vatandaşlarına ücretsiz yaptırdığını dile getiren Akşener, gelişmiş ülkelerin bununla da kalmayarak aşı yaptırmaları için gençlere ödül verdiğini, esnafına, işçisine, memuruna, çiftçisine salgın karşısında ayakta kalabilmeleri için nakit destekler sağladığını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan, aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun, sen. Hem de bunu aklınca çaktırmadan, vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. Tahsilata da hiç utanmadan, insanlarımız daha ikinci doz aşısını bile olmadan başlıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, ardından da doğal gaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir ailenin elektrik maliyeti 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğal gaz maliyeti ise 166 liradan 186 liraya yükseldi. Yani 4 kişilik bir aile eğer 1 sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Devlet Malzeme Ofisinin yaptığı açıklamaya göre, 1 doz Biontech aşısının Türkiye'ye maliyeti 12 dolar yani 100 lira. Yani 4 kişilik ailemiz kişi başı 100 liralık ikinci aşı için toplamda 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde senden başka elektriğe ve doğal gaza yani temel ihtiyaçlara zam yapan bir başka hükümet başkanı var mı? Bir etrafına bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar olsun."

"Son 3 yılda elektriğe 8, doğal gaza 13 kez zam yapıldı"

Akşener, son 3 yılda elektriğe 8 kez zam yapıldığını, toplam zammın yüzde 98,6 olduğunu, doğal gaza aynı dönemde 13 kez zam geldiğini, doğal gaz fiyatının yüzde 110 arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin değişik bölgelerini ziyaret ettiklerini anlatan Akşener, gittikleri her yerde esnaf, çiftçi, genç, memur ve emekli vatandaşların sıkıntılarına şahit olduklarını vurguladı.

Vatandaşlarla arasında geçen diyalogları aktaran Akşener, "Milletimizin feryadı, saray duvarlarından geri dönüyor. Bu gittiğin yol, yol değil. ya bu yoldan döneceksin ya da ilk seçimde tıpış tıpış gideceksin. ya işini yapacaksın ya da sandık gelince yıkılan o duvarın altında kalacaksın. Sonra söylemedi deme." ifadesini kullandı.

Elindeki yaş tütün yaprağını gösteren Akşener, tütün üreticilerinin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

"TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur"

TEİAŞ'ın, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilmesi için düğmeye basıldığını anımsatan Akşener, elektrik iletiminin özel bir şirkete geçmesi durumunda elektrik fiyatlarının, o şirketin yararına, toplumun ise zararına olacak şekilde artabileceğini belirtti.

Elektrik iletiminin stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Akşener, "TEİAŞ'ın, yük dağılımını kontrol edip Türkiye'deki anlık elektrik arz-talep dengesini kontrol etmek gibi hayati bir görevi vardır. İşte bu nedenle TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer. Gel, bir kez olsun bizi dinle, bağımsızlığımızı tehlikeye sokabilecek bu yanlıştan çok geç olmadan dön." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, 3 yıl öncesini bile mumla arar hale geldi"

Akşener, 2018 genel seçimlerinde doların 4 lira, avronun ise 5 lira olduğunu ancak aradan geçen 3 yıl içerisinde bugün doların 8,7 liraya, avronun da 10,5 liralara yükseldiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 3 yıl öncesini bile mumla arar hale geldiğini öne süren Akşener, "Kayıt dışı ekonomi, yüksek enflasyon, ithalata bağımlılık gibi, bizzat Sayın Erdoğan da artık Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Ne son 10 yılda ne son 5 yılda ne de son 3 yılda yaşadıklarımızdan tek bir ders dahi çıkaramadı. Sayın Erdoğan gitmeden, Türkiye zenginleşemez. Bu iktidar değişmeden, Türkiye düze çıkamaz." dedi.

"Artagan, teknolojinin demokrasi tarafındadır"

Meral Akşener, geçen hafta tanıtımını yaptığı ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşümü hedef alan Artagan Projesi'ne de değindi.

Teknolojiyi kullanarak dünyanın en baskıcı veya en demokratik düzenini de kurmanın mümkün olduğuna işaret eden Akşener, "Artagan, teknolojinin demokrasi tarafındadır. Biz Artagan'la bu eğri düzeni kökten değiştireceğiz, bizden sonraki nesillere hak ettikleri bir Türkiye'yi miras bırakacağız. Bizim amacımız sadece iktidara gelmek değil, 100 yıl sonra bile hatırlanacak, yeni bir hikaye yazmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dijital çağda hızla ilerlediğini dile getiren Akşener, Türkiye'nin bu yeni dünyadaki yerini almaması halinde maliyetini çok yüksek bir şekilde ödeyeceğini söyledi.

Akşener, e-sporun artık yalnızca bilgisayar oynamaktan ibaret olmadığını, dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası olan devasa bir spor organizasyonu olduğunu anımsattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasının bu bölümünde teknoloji girişimcisi ve e-sporcusu Hamza Sönmez'i kürsüye davet etti. Sönmez'den sonra konuşmasını sürdüren Akşener, dijitalleşen dünyanın Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunu, yetenekli, zeki ve çalışkan gençlerin potansiyelini açığa çıkartabilmeye yönelik gerekli altyapıyı oluşturmak zorunda olduklarını vurguladı.

İnterneti, millet için elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaç olarak gördüklerini ifade eden Akşener, "O nedenle her şeyden önce iletişimdeki vergi yükünü hafifleteceğiz. İnternet altyapı hizmetlerini güçlendirip yatırım miktarımızı OECD ortalamasının üzerine çıkaracağız. Bu, hem daha çok kişinin internete erişimini sağlayacak hem de internet hızımızı artıracak. Bu amaçla fiber altyapımızı ülke çapında genişletip tüm vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.