Akşener: "Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var' - Son Dakika

Akşener: "Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)

Akşener: Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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