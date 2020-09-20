Akşener: "Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız" - Son Dakika

Akşener: "Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (2)

"Hala buradayız. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız. Dimdik ayaktayız"

"İyi Parti'yi Mustafa Kemal de benim, Fatih de benim, Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim, kutuplaşmaktan iteklenmekten bıkan bunların hepsi benim diyen mahallesizler kurdu"

Akşener: Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:40 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener: 'Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız' - Son Dakika

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