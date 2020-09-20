Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız - Son Dakika

Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen; biz hala buradayız ve dimdik ayaktayız" dedi.

Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen; biz hala buradayız ve dimdik ayaktayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2'nci Olağan Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Akşener, pandemi şartları gereği, misafir davet edemedikleri bir kurultay yaptıklarını söyledi. Akşener, "İYİ Parti'nin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen; biz hala buradayız ve dimdik ayaktayız. Neden hala buradayız biliyor musunuz? Çünkü arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bundan 3 yıl önce, İYİ Parti'yi bu aziz millet kurdu" dedi.

Akşener, aylardır kendisinin yollarda olduğunu ve vatandaşlarla sürekli iletişimde kaldığını belirterek, "Aylardır yollardayım. Sokak sokak geziyorum. Esnafla oturuyorum, işsizlerimizle konuşuyorum. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye, milletini bolluk içinde yaşatacak her şeye sahip" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARI VAR'Akşener, 'Türkiye'yi düze çıkaracağız' deyince, kendilerine,  'Kaynağı nereden bulacaksınız?' diye sorulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Türkiye'nin kaynakları var. Yeter ki, çarçur edilmesin. Kaynaklarımızı doğru kullanacak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceğiz. Üretim artınca istihdam artacak. İstihdam artınca, insanlarımızın geliri artacak, geleceğe güveni artacak. Geliri artan, geleceğe güvenen insanımız, tüketmeye başlayacak. Tüketim artınca, üretim artacak. Artan üretim yeni yatırımlar, daha fazla istihdam getirecek. Türkiye kalkındıkça, milletin sırtındaki vergi yükünü hafifleteceğiz. ÖTV'yi düşüreceğiz."'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATACAK'Akşener ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'ne de destek vererek, şunları kaydetti: "Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'ye, hayatın her alanında nefes aldıracağız. Kadına el kaldırmaya kalkanlar, ellerinin tereddütsüz kırılacağını bilecek. Türkiye, 21'inci yüzyılda kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından, kurtulacak.  İYİ Parti iktidarında, İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. İYİ Parti iktidarında üreten ve rekabetçi bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden, sanayi, ticaret ve eğitim politikalarını birbirine entegre edeceğiz. Sektörlere insan kaynağı, gençlerimize istihdam yaratacağız. Türkiye'deki yatırım iklimi yeniden iyileştirilecek."

Yapılan konuşmaların ardından, Akşener'in tek aday olduğu kurultayda oy verme işlemi başladı.

Meral Akşener, İYİ Parti, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız - Son Dakika


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