Akşener: "Hiç bir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı değildir"
1 saat önce
İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:36 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
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