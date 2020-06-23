Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de elbette... - Son Dakika

Akşener: "Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de elbette...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısına geliş görüntüsü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısına geliş görüntüsü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:30 Kaynak: AA
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