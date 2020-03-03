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Akşener: "(İdlib şehitleri) Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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