Akşener: "(İdlib şehitleri) Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: '(İdlib şehitleri) Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar' - Son Dakika

Akşener: "(İdlib şehitleri) Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: (İdlib şehitleri) Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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