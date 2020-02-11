Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: '(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' - Son Dakika

Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

Akşener'in kürsüye çıkması

Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: (İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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