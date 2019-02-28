Son Dakika Haberleri: Akşener: "İki Buçuk Milyon İnsana İş Bulacaklarsa Çok Seviniriz"

Akşener: "İki Buçuk Milyon İnsana İş Bulacaklarsa Çok Seviniriz"

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın Akşener'e hediye sunması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın Akşener'e hediye sunması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:05 Kaynak: AA

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